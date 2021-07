Cruis'n Blast su Nintendo Switch, data di uscita e trailer per il nuovo gioco di corse

Cruis'n Blast ha una data di uscita su Nintendo Switch, oltre a un nuovo trailer che mostra qualcosa di più di questo interessante gioco di corse annunciato di recente per la console Nintendo, che richiama le atmosfere e lo stile della vecchia serie Cruis'n e arriverà sul mercato il 14 settembre 2021.

Il gioco è un racing game arcade piuttosto classico, che consente di gareggiare su tracciati caratterizzati da diverse ambientazioni e con vari veicoli. Lo stile dai colori sgargianti e l'azione alquanto frenetica lo rendono un po' sopra le righe, cosa che è peraltro una caratteristica comune anche ai vecchi capitoli di Cruis'n.

All'interno di questo, troviamo 30 tracciati diversi, 23 veicoli che comprendono anche delle supercar su licenza, camion e addirittura "unicorni", tanto per dare un'idea dello spirito generale del gioco, e la possibilità di giocare in multiplayer locale per un massimo di quattro giocatori.

Sviluppato da Raw Thrills e pubblicato da GameMill Entertainment, Cruis'n Blast è atteso dunque per il 14 settembre su Nintendo Switch. Vediamo dunque il nuovo trailer di presentazione riportato in questa pagina.