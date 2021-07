Phil Spencer sul futuro di Xbox: con i giochi vogliamo ancora prenderci dei rischi

Phil Spencer ha parlato del futuro di Xbox nel corso di un'intervista con il Guardian, dicendo che Microsoft vuole ancora prendersi dei rischi quando si tratta di giochi.

Pochi giorni dopo essersi detto felice per la presentazione di Deathloop su PS5, Spencer ha chiarito che c'è ancora spazio per i titoli a base narrativa: "Penso che ne stiamo realizzando più adesso di quanto non sia mai accaduto nella storia di Xbox."

"I produttori di piattaforme, che si tratti si un servizio in abbonamento, di un hardware o di uno store, stanno investendo attivamente in progetti nuovi e probabilmente più rischiosi. Se la cosa funziona, infatti, si acquisisce valore portando gli utenti in quell'ecosistema."

Phil Spencer.

Come gestire quel tipo di rischio? Secondo il capo di Xbox, lo streaming può essere lo strumento giusto al fine di testare le produzioni in corso d'opera, fornendo un accesso anticipato agli utenti e plasmando il progetto sulla base dei loro feedback per capire come stanno le cose.

"Quando possiamo effettuare streaming verso qualsiasi dispositivo, che sia un PC o uno smartphone, siamo in grado di capire come organizzare questo tipo di esperienze early access e fare in modo che talvolta si trasformino in un modello di finanziamento per gli stessi creator."

"Del resto Microsoft è stata dalla parte dei creator fin dalle origini. Voglio dire, su DOS chiunque poteva creare un'app, per essere un publisher bastava disporre di un compilatore e di un floppy drive: si costruiva un gioco, lo si copiava su floppy e lo si poteva vendere. Mi piaceva quell'approccio e vorrei che l'industria videoludica vi facesse ritorno."