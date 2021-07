Deathloop: Spencer felice per la presentazione dell'esclusiva PS5 di Arkane, team Xbox

Questa sera, precisamente alle 23:00 ora italiana, avremo modo di seguire il nuovo State of Play di Sony PlayStation. L'evento durerà circa una mezz'ora e si concentrerà sui giochi di terze parti e sugli indie. Più precisamente, il piatto forte della serata sarà Deathloop. Ora, Phil Spencer di Xbox afferma di essere felice per la presentazione del gioco esclusiva temporale PS5, che è stato sviluppato da Arkane Studios, team di Xbox Game Studios.

Il tweet di Phil Spencer, che potete vedere qui sotto, è molto semplice e dimostra la sua eccitazione per un gioco che sembra essere assolutamente di qualità. Agli occhi dei giocatori, però, un'affermazione di questo tipo non fa altro se non sottolineare la stranezza (divertente più che altro) di un'esclusiva PS5 (per quanto temporale) realizzata da un team che è proprietà di Xbox, rivale in affari di PlayStation.

Ovviamente la spiegazione è che gli accordi tra Sony e Arkane per Deathloop precedevano quelli tra Microsoft e Bethesda/Zenimax. Bisogna inoltre ricordare che Microsoft pubblica già giochi realizzati da team interni su piattaforme rivali come Nintendo Switch e la stessa PlayStation: Minecraft e Minecraft Dungeons sono un ottimo esempio.

Parlando sempre di Deathloop, sappiamo che propone dimensioni sorprendentemente piccole come spazio occupato su SSD.

Diteci, cosa ne pensate di Deathloop? L'esclusiva temporale PS5 vi intriga? Quali sono le vostre speranze per lo State of Play di oggi?