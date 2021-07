Cyberpunk 2077 e Ratchet & Clank primi nella classifica PS Store di giugno 2021

Cyberpunk 2077 e Ratchet & Clank: Rift Apart hanno dominato la classifica PS Store nel mese di giugno 2021, risultando primi rispettivamente su PS4 e su PS5 sia negli USA che in Europa.

Non si tratta ovviamente di un risultato inatteso per l'eccellente Ratchet & Clank: Rift Apart, accolto con voti fantastici dalla stampa internazionale, ma probabilmente pochi si aspettavano un ritorno trionfale per il titolo di CD Projekt RED.

Di nuovo disponibile su PS Store dal 21 giugno, Cyberpunk 2077 si era creato una reputazione non propriamente positiva per via dei tanti problemi delle versioni console, ancora non completamente risolti, ma evidentemente gli utenti avevano parecchia voglia di giocarci.

Sorprendente il debutto di Chivalry 2, secondo e terzo rispettivamente negli USA e in Europa su PS5, così come quello di Guilty Gear -Strive-, quarto su PS5 negli Stati Uniti.

PlayStation Store, classifica PS5 di giugno 2021 - USA