The Witcher: Nightmare of the Wolf, trailer con data di uscita dalla WitcherCon

The Witcher: Nightmare of the Wolf ha una data di uscita ufficiale, rivelata dal nuovo trailer pubblicato durante la WitcherCon: il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 agosto.

Dopo la presentazione del logo di The Witcher: Nightmare of the Wolf, alcuni mesi fa, ecco finalmente la notizia che tutti i fan di The Witcher stavano aspettando, accompagnata da un piccolo assaggio del film stesso.

"Il mondo di The Witcher si espande in questo film anime in 2D dove una nuova e potente minaccia incombe sul Continente", si legge nella breve sinossi ufficiale di The Witcher: Nightmare of the Wolf su Netflix.

Realizzato da Studio Mir, il lungometraggio narrerà eventi accaduti molto tempo prima dell'avvento di Geralt di Rivia, rivelando affascinanti dettagli sul passato del suo mentore, Vesemir.