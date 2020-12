The Witcher: Nightmare of the Wolf, Netflix presenta il logo del film d’animazione

Un po' a sorpresa, Netflix ha pubblicato il logo dell'atteso film di animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno spin-off dedicato a vicende parallele rispetto a quelle raccontate nella serie principale. In altre parole di parlerà di personaggi secondari, si parla del Witcher Vasemir, ma dovrebbe esserci anche spazio per qualche apparizione di Geralt di Rivia, Yennefer e Ciri.

La prima stagione sarà scritta da Beau DeMayo, responsabile della puntata Luna traditrice della prima stagione di The Witcher, mentre alla direzione di questo progetto ci sarà sempre la creatrice della serie di The Witcher, ovvero Lauren S. Hissrich.

Il progetto è, però, ancora avvolto nel mistero. In un periodo così incerto per il cinema e la televisione in generale, siamo sicuri che Netflix non abbia voluto sbilanciarsi per non dover poi riprogrammare le uscito a seguito di ritardi o incidenti di percorso.

Le riprese della seconda stagione di The Witcher, per esempio, sono state rinviate di qualche settimana dopo che alcuni membri dello staff sono stati trovati positivi al coronavirus, ma hanno dovuto interrompersi per un infortunio di Henry Cavill durante le riprese.

L'attore, però, si è consolato regalandosi una Nvidia GeForce RTX 3090 nuova e fiammante per Natale.