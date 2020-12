The Witcher, Henry Cavill ha una nuova Nvidia GeForce RTX 3090 per Natale

Mentre attente che le riprese della serie Netflix The Witcher, Stagione 2 possano proseguire, Henry Cavill intanto si consola con una bella Nvidia GeForce RTX 3090 nuova nuova, pronta da installare nel suo PC da gioco.

Come abbiamo saputo in questi giorni, Henry Cavill, ovvero il Geralt di Rivia della serie Netflix di The Witcher, si è infortunato durante le riprese della seconda stagione, per questo forse (oltre che per le feste natalizie incombenti) si trova a casa in una situazione di relax totale.

L'attore è diventato una sorta di mito tra i giocatori fin da quando ha dimostrato di essere una persona alquanto dedita al gaming nel tempo libero, peraltro convinto sostenitore del PC. Dalla prima rivelazione in poi, Cavill ha giocato con questa notorietà raggiunta in ambito videoludico sui social, come quando ha pubblicato il video del montaggio del suo nuovo PC da gioco.

In questo caso, mostra con orgoglio il possesso di una fiammante GeForce RTX 3090, a quanto pare un Founder's Edition, oggetto del desiderio di molti giocatori ma praticamente introvabile, almeno a prezzi umani, da un po' di tempo a questa parte. Ovviamente questo non è un problema per il Witcher in persona (nonché Superman, tra l'altro), che in un modo o nell'altro è riuscito a far sua la GPU high end di Nvidia, piazzandola accanto al PC nel solito salotto della nonna dove è solito dedicarsi al montaggio dei componenti.

"La mia pausa natalizia si avvicina e ho alcuni progetti da portare avanti. Il secondo è sicuramente l'albero di Natale...", ha scritto Cavill nel messaggio a corredo della foto su Facebook, facendo capire che il primo è sicuramente l'aggiornamento della scheda video del PC.

A questo punto, attendiamo di vederlo all'opera con l'installazione della scheda, prima che effettui l'ormai logico passo verso lo streaming di videogiochi.