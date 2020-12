The Witcher serie Netflix: Henry Cavill si è infortunato durante le riprese

The Witcher 2, la seconda stagione della serie Netflix, è attualmente in corso di produzione ma potrebbe subire un ulteriore stop perché Henry Cavill si è infortunato durante le riprese, in base alle notizie emerse dal Regno Unito.

Sembra che Henry Cavill stesse attraversando un percorso definito "assault course" presso l'Arborfield Studios, non è chiaro se durante una vera e propria sessione di riprese o in una sorta di addestramento, e si è infortunato a una gamba. Le notizie arrivano dal Toronto Sun, che non entra molto nei particolari, dunque non è chiaro se si sia trattato di una ferita o di un infortunio muscolare di qualche tipo.

"Si è tirato su e sembrava provare un grande dolore, con l'infortunio che sembra legato alla gamba", anche se non è chiaro se sia derivato dalla collusione con un oggetto esterno o si sia trattato di un dolore muscolare di qualche tipo.

In ogni caso, sembra trattarsi di una cosa piuttosto consistente, non tanto da dover richiedere assistenza medica d'emergenza ma abbastanza da bloccare i lavori su The Witcher, almeno per il momento. Considerando la prestanza fisica di Henry Cavill, diventato nel frattempo anche un mito in ambito videoludico per la sua passione per il gaming su PC, sembra strano che si sia trovato in una situazione del genere, ma gli infortuni capitano anche agli strighi più massicci, a quanto pare.

Nel frattempo abbiamo visto di recente un trailer natalizio folle e divertente per la serie in questione, oltre ad aver saputo che Rebecca Hanssen sarà una giovane regina Meve.