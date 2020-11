The Witcher, la serie Netflix in un trailer natalizio folle e divertente

The Witcher, la serie Netflix basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, si presenta con un trailer natalizio completamente fuori di testa, folle e divertente, in cui Geralt affronta a suo modo le festività.

Si tratta probabilmente anche di un modo per celebrare con allegria la ripresa dei lavori per la seconda stagione di The Witcher, dopo l'interruzione dettata dalla difficile situazione internazionale.

Il video, arricchito da svariati montaggi e modifiche, prova a interpretare la leggenda del Witcher in maniera decisamente diversa dal solito, focalizzandosi anche sul materiale da meme offerto da Henry Cavill.

"Questo Natale segui i tuoi personaggi preferiti di The Witcher in un viaggio di distruzione brillante e sanguinario attraverso il Continente", recita la sinossi ufficiale del trailer.

In effetti il periodo sembra ideale per guardare di nuovo la prima stagione dello show, magari con dopo aver addobbato l'albero di Natale.