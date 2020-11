The World Ends with You, Square Enix annuncia la data di uscita dell'anime

The World Ends with You è protagonista di un nuovo annuncio da parte di Square Enix, ma per il momento si parla solo della serie animata e non di un nuovo videogioco.

Non sappiamo ancora a cosa si riferisca il conto alla rovescia che era comparso con tanto di sito teaser ufficiale che giungerà al termine tra poco, ma per il momento si parla semplicemente della trasmissione della serie animata, con The World Ends with You The Animation che arriverà in TV da aprile 2021.

Molti fan della serie si aspettavano già da Square Enix delle novità sulle iniziative multimediali, nondimeno in molti sperano in qualcosa di più sostanzioso sul fronte dei videogiochi per quanto riguarda il countdown, considerando anche che l'anime ha un proprio sito ufficiale come canale di comunicazione, dunque si pensa che il sito teaser possa riferirsi a qualcos'altro.

La serie videoludica è rimasta in pausa, per molto tempo, praticamente dal primo e unico capitolo se si eccettuano le varie riedizioni più o meno modificate che abbiamo visto comparire sul mercato, dall'edizione Nintendo DS datata 2007 in poi fino a Nintendo Switch, dunque in molto sperano in un nuovo capitolo in arrivo.

In ogni caso, l'anime si prospetta comunque interessante, come dimostra anche il nuovo trailer di presentazione pubblicato oggi e riportato qui sopra.