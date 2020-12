Cyberpunk 2077 cita GTA San Andreas con un particolare easter egg

Cyberpunk 2077 contiene un easter egg dedicato a GTA San Andreas, scoperto in questi giorni dai giocatori e non molto evidente, per cui è necessario indagare un po' in giro per Night City prima di scoprirlo.

Si tratta, in particolare, di una citazione su CJ e Big Smoke, ovvero il protagonista e il villain maggiore presenti in Grand Theft Auto: San Andreas, nascosto tra il journal presente nell'interfaccia di gioco e le strade di Night City, con una sorta di siparietto molto marginale ma che è stato inserito chiaramente per omaggiare il celebre gioco di Rockstar Games.

Le informazioni che seguono potrebbero essere considerate spoiler , anche se non hanno assolutamente alcun collegamento con la storia principale di Cyberpunk 2077 o le missioni secondarie, dunque si tratta di anticipazioni assolutamente innocue, ma comunque avvertiamo.

All'interno di Night City è infatti possibile trovare tracce di due personaggi chiamati CJ e Little Smoke, in particolare c'è un dialogo tra i due che risulta registrato nel journal di Cyberpunk 2077, riguardante un certo treno e una qualche azione da fare su questo, a quanto pare finita non proprio nel migliore dei modi.

Sembra essere decisamente una citazione alla missione Wrong Side of the Tracks di GTA San Andreas, sia per quanto riguarda i contenuti del dialogo che la situazione in cui i due personaggi si trovano. CJ e Little Smoke possono essere trovati fisicamente in Night City, purtroppo però sono entrambi morti. A confermare la citazione dai personaggi di Rockstar, vicino al corpo di Little Smoke è possibile vedere anche un hamburger mangiato a metà.