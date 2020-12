Ghost in the Shell: una splendida Motoko Kusanagi nel cosplay di Crystal Graziano

Parlando di Cyberpunk e dintorni, Ghost in the Shell continua ad essere evidentemente un punto di riferimento per l'immaginario fantascientifico di tale tipo e con questo Motoko Kusanagi emerge come personaggio emblematico dell'intero stile sci-fi, tuttavia non sono moltissimi i cosplay ispirati al mitico Maggiore, al di là di esempi notevoli come questo da parte di Crystal Graziano.

Si tratta di un cosplay non molto recente, a dire il vero, ma che torna comunque molto valido in questo periodo di recupero della fantascienza cyberpunk e del futurismo di varie fogge e visioni. Inutile dire che Crystal Graziano in questo caso coglie in particolare il lato sexy di Motoko Kusanagi, che è in effetti una sua caratteristica di base.

L'interpretazione da parte della cosplayer è alquanto vicina alla rappresentazione originale del Maggiore, ovvero quella del manga da parte di Masamune Shirow, riuscendo nella difficile missione di rappresentare in maniera molto fedele la bellezza del personaggio nelle illustrazioni originali dell'autore, ovviamente con tutte le doti garantite dal corpo cibernetico del personaggio, davvero ben disposte anche in questa reinterpretazione nel mondo reale.

