Magic: The Gathering - Zendikar Rising, il bundle Gift Edition

Vi abbiamo parlato in lungo e in largo di Rinascita di Zendikar, l'attuale espansione in corso di Magic: The Gathering . Dopo la recensione e diversi speciali dedicati ad alcuni degli elementi chiave, oggi vogliamo tornare sull'argomento per dedicarci a qualcosa di speciale. La componente cartacea di Magic è infatti ancora un punto cardine dell'esperienza di gioco, nonostante Arena abbia aiutato ad ampliare il bacino di utenza adattando il brand ai tempi che corrono. Per questo motivo grazie a Wizards of the Coast abbiamo potuto mettere le mani sulla Gift Edition di Rinascita di Zendikar.

I 10 Draft Booster sono dei pacchetti draft contenenti 16 carte di cui: 1 rara o mitica, 3 carte non comuni, 9 comuni, 1 carta terra full art e 1 carta token. Il Collector Booster invece è un pacchetto premium che conterrà 4 carte rare o mitiche , 11 carte tra comuni e non comuni e 1 carta token foil. La parte più divertente del bundle ovviamente è l'apertura di questi pacchetti per vedere quanta fortuna si ha avuto, nel caso in cui troviate i pezzi più rari della collezione fatecelo sapere.

La Gift Edition è un bundle speciale,in uscita per le feste natalizie, contenente ben 10 draft booster e un collector booster oltre a un nutrito numero di carte terra, un dado per il conteggio dei punti vita personalizzato e una carta promo con Art Alternativa. Il numero di carte foil, showcase art, full art e art alternative è stato cospicuo così come la rarità delle carte trovate, partendo sempre dal presupposto che ad esempio i pacchetti di carte terra normali e foil sono comuni per tutti i Gift Edition. Se il dado spindown oversize non è sicuramente uno dei più ispirati e meglio realizzati nella confezione a rendere più appetibile il bundle è la presenza di alcune cartoline dedicate a Zendikar. Ma andiamo ai contenuti. All'interno della confezione troveremo: 1 Collector Booster e 10 Draft Booster

Il Gift Edition bundle presenta al suo interno 40 terre base, 20 foil e 20 non foil. Nessuna di esse sarà full art e il fatto di contenere un così alto numero di carte terra rende appettibile questo bundle anche per i neofiti fi magic o coloro i quali hanno da poco iniziato a giocare. Il motivo è semplice: accumulare carte terra non è semplice in Magic e di conseguenza per poter iniziare a creare il proprio mazzo personalizzato avere a disposizione questo numero di terre è sicuramente un incentivo notevole. Assieme ai pacchetti di terre è presente poi una carta promo che in questo caso è Charix, The Raging Isle: un 0/17 che fa costare 2 in più le magie avversarie che lo bersagliano e che può prendere +X/+X, dove X è il numero di carte terra Isola che si controlla.

Come abbiamo detto all'interno del bundle, oltre alle cartoline di Zendikar vi sarà anche un dado spindown personalizzato dedicato a Zendikar. A differenza di altri bundle però, questo dedicato a Zendikar vi proporrà un box finalmente utilizzabile e non inutile. Il box non solo è di ottima fattura e presenta una decorazione foil dedicata a Zendikar ma è anche in grado di contenere tutte le 217 carte del bundle con in aggiunta una parte separata dove contenere altre carte in vostro possesso. Quella che sembra una inezia è invece una accortezza molto richiesta dai collezionisti che finalmente vedono scomparire le confezioni usa e getta.

Per quello che abbiamo potuto vedere il Gift Edition Bundle è un prodotto molto appetibile sia per i collezionisti più navigati che per i neofiti. La possibilità di trovare carte di valore oltre che numerose showcase art di eccelsa fattura (alcune di queste art di Zendikar sono davvero stupende). Durante una diretta Twitch sul nostro canale abbiamo unboxato il bundle scoprendo come effettivamente il rapporto qualità prezzo del bundle (50 euro circa) sia davvero ottimo.