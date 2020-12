Uridium rifatto con l'Unreal Engine 4 è uno spettacolo, almeno per i nostalgici

Uridium è sicuramente uno dei giochi più iconici del Commodore 64: un piccolo miracolo tecnico del gigante Andrew Braybrook (Paradroid, Gribbly's Day Out, Fire and Ice), uno sparatutto velocissimo con uno scrolling e una fluidità che per l'epoca erano eccezionali.. Per questo tutti gli appassionati di retrogaming saranno felici di vedere che qualcuno ne sta facendo un remake con l'Unreal Engine 4, cercando di ricatturarne lo spirito.

Il nostro eroe del giorno è PSi88, che si sta occupando della programmazione, supportato da Lightwave7871 per la grafica e i modelli 3D. Sì, perché il remake, pur fedelissimo al gioiello a 8-bit, sfrutta alcune delle caratteristiche avanzate del motore di Epic Games, pur mantenendosi aderente allo stile grafico dell'originale.

Purtroppo per ora non si parla di un rilascio pubblico perché gli sviluppatori non hanno ancora ottenuto il permesso da chi detiene i diritti del gioco (vogliono evitare l'effetto Nintendo, per così dire). Intanto guardiamo il video e sogniamo di sentirci di nuovo giovani quando potremo giocarci.