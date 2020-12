Shakedown Hawaii esce anche su PS5, tra pochissimi giorni

Shakedown Hawaii uscirà il 15 dicembre 2020 su PS5, ossia tra pochi giorni. Ad annunciarlo è stato lo sviluppatore Vblank, che ha anche parlato di crossbuy tra le varie piattaforme. Quindi chi ha acquistato il gioco su PS4, PS3 o PS Vita, potrà scaricare gratuitamente la versione per la console next-gen.

La versione PS5 di Shakedown Hawaii comprenderà tutti gli aggiornamenti pubblicati finora e in più supporterà il DualSense per rendere meglio il feeling delle armi impugnate dal protagonista. Volendo si potrà giocare anche in modalità liscia, ossia senza vibrazioni, per avere un'esperienza più retrò.

Shakedown: Hawaii è un gioco open world in cui elementi di azione si fondono con la costruzione di un impero. Costruisci un sistema economico più o meno "lecito" completando missioni in un open world, acquisendo attività, sabotando la concorrenza, conquistando territori ed estorcendo denaro ai negozianti in cambio di protezione. Tu sei l'amministratore delegato e i tuoi super poteri sono le succursali dubbie, i costi di servizio nascosti, le pubblicità ingannevoli e le clausole scritte in piccolo.

Shakedown Hawaii è il seguito di Retro City Rampage ed è già disponibile per una moltitudine di piattaforme: PS4, PS3, PS Vita, PC, Nintendo Switch, Nintendo 3Ds, Wii e Wii U.