Granblue Fantasy: Relink esce anche su PS5, ma manca molto per giocarci

Granblue Fantasy: Relink uscirà anche su PS5, oltre che su PS4, ma per giocarci dovremo aspettare fino al 2022, come svelato dagli sviluppatori al Granblue Fantasy Fes 2020. Insomma, ci vuole ancora del tempo, nonostante gli anni di sviluppo già trascorsi (considerate che è stato annunciato nel 2016) e il cambio di sviluppatore in corsa.

Per smorzare gli appetiti dei fan è stato però mostrato el nuovo gameplay del gioco. Ben 23 minuti in cui possiamo vedere i protagonisti Gran e Djeeta, il sistema di equipaggiamento, le abilità, la formazione del party e un boss. Trovate tutto nel nel video sottostante, a partire da 6:16:53.

Stando agli sviluppatori, attualmente Granblue Fantasy: Relink è in versione Alpha, quindi è completabile dall'inizio alla fine ma alcune risorse non sono ancora quelle definitive e il tutto va rifinito. Come tradizione vuole, dopo la versione alpha arriverà la beta, quindi quella finale, che potremo acquistare nei negozi.