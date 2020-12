Nel caso in cui siate alla ricerca di un ottimo casco per la realtà virtuale grazie al quale scoprire le tante eccellenti esperienze che sono uscite negli ultimi mesi per la VR, vi segnaliamo che l'Oculus Rift S è in sconto su Amazon Italia per sole poche ore. Il visore di Facebook, infatti, sarà acquistabile a "soli" 349,99 euro al posto dei canonici 449€. Potrete raggiungere l'offerta seguendo il link seguente.

Nel caso in cui vogliate scoprire le qualità di questo casco VR, vi consigliamo la recensione di Oculus Rift S di Francesco Serino.

Grazie a questo casco e un PC degno di nota potrete giocare ad esperienze come Half-Life: Alyx o il nuovo Medal of Honor: Above and Beyond. Qui potrete leggere la recensione di Mattia Armani.

Cosa ne pensate? Farete il salto nel mondo della VR?