Assassin's Creed Valhalla Limited Edition è in sconto su Amazon

Assassin's Creed Valhalla Limited Edition per PS4 e Xbox One è in forte sconto su Amazon Italia: la potrete trovare a 49,99 euro al posto dei 69,99€ canonici. Si tratta di una versione un po' più ricca della standar che contiene il gioco completo, più tutta una serie di bonus digitali, come per esempio una missione aggiuntiva. Cosa più importante, però, è che il Blu-Ray Disc di Assassin's Creed Valhalla per PlayStation4 e Xbox One permetteranno di accedere alla corrispondente versione di Assassin's Creed Valhalla per PlayStation5 e Xbox Series X/S.

Offerta Amazon Assassin's Creed Valhalla - Limited [Esclusiva Amazon] - Playstation 4 € 69,99 € 49,99 Vedi

Offerta

A coloro che non conoscessero il gioco consigliamo di leggere la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla. Descriviamo il gioco come "un episodio sorprendente per la serie Ubisoft, caratterizzato da una visione alternativa e differente in termini di struttura e narrazione, nonché da una campagna letteralmente enorme. Sul fronte del gameplay non mancano le novità, vedi l'approccio ai combattimenti di maggior spessore, con gestione della stamina in stile soulslike, e il mantenimento di una certa varietà per le missioni, razzie a parte.

Il gioco paga dazio per via di una prima fase incerta e confusionaria, che mostra ingenuamente i limiti delle battaglie su larga scala e impiega diverse ore per recuperare pienamente, senza tuttavia risparmiarci gli incredibili panorami di un'ambientazione mai così ampia e suggestiva."

Lo comprerete?