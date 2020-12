PS5 è stata smontata da iFixit per scoprire il grado di riparabilità

Il sito iFixit è specializzato nello smontaggio e nella riparazione delle cose. Si va dai semplici elettrodomestici agli oggetti di tecnologia più ambiti e complessi. In questo caso gli esperti del sito hanno smontato e analizzato una PS5, scoprendo che ha un discreto potenziale per la riparazione.

Secondo iFixit, infatti, Playstation 5 ha un punteggio di riparabilità di 7 su 10.

Il motivo di questo voto è che da una parte la console presenta un design relativamente modulare e di facile riparazione, ma ci sono alcuni blocchi software e le fastidiose viti di sicurezza Torx che creano degli ostacoli per il sito "fastidiosi".

Per quanto riguarda gli elementi più particolari della console, in cima a tutto c'è sicuramente il sistema di archiviazione dei dati. Da una parte c'è un SSD custom con un controller proprietario, ovvero il fiore all'occhiello della console, quell'elemento in grado di garantire velocità di trasferimento dati da 8-9GB/s grazie a 12 canali interni e quattro linee PCIe 4.0 che collegano l'SSD al SoC centrale. Anche lo slot di espansione facilmente raggiungibile (anche se non ancora attivato) è un elemento molto atipico e interessante.

Il sito loda anche il sistema di raffreddamento a metallo liquido, l'enorme ventola e le heatpipe che si sovrappongono, tutte cose che garantiscono un'ottima dissipazione. L'unica criticità potrebbe arrivare qualora il metallo liquido arrivasse "laddove non deve", perchè oltre ad un'ottima conducibilità termica unisce anche una conducibilità elettrica. Una cosa che potrebbe creare problemi nel caso in cui ci sia un qualche contatto non voluto.

Infine l'unità ottica non è facilmente sostituibile, perchè gestita via software, una cosa che potrebbe limitare molto i pezzi compatibili. Ottima, invece, la possibilità di poter aspirare facilmente la polvere.

Nella speranza, che non ne abbiate mai la necessità, la console di Sony potrebbe essere riparata dai più esperti. A tutti gli altri, comunque, soprattutto durante la garanzia, consigliamo di affidarsi sempre al servizio di assistenza di Sony.