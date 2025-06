Microsoft ha annunciato ufficialmente il Meta Quest 3S Xbox Edition

Meta Quest 3S Xbox Edition sembra essere trapelato in un leak prima dell'annuncio ufficiale

Disponibile da oggi al prezzo di 399,99 dollari , il Meta Quest 3S Xbox Edition include tutto il necessario per iniziare subito a giocare:

Parliamo in questo caso della prima limited edition mai realizzata per la linea Quest, dunque di un progetto che rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione fra le due aziende e che punta a portare l'esperienza di Xbox ovunque , unendo la libertà del cloud gaming alle potenzialità della mixed reality.

Meta Quest 3S Xbox Edition è stato annunciato ufficialmente da Microsoft , confermando i leak spuntati nei giorni scorsi: si tratta di un visore in edizione limitata pensato per celebrare l'espansione del servizio Xbox Cloud Gaming sui dispositivi Meta Quest.

Questa è una Xbox

Mentre Microsoft sta testando server Xbox Cloud di nuova generazione e forse un abbonamento specifico, l'annuncio di Meta Quest 3S Xbox Edition estende ulteriormente la diffusione dell'ecosistema Microsoft, sfruttando anche lo streaming da console dei titoli posseduti.

Grazie all'app Xbox su Quest, gli utenti potranno accedere istantaneamente a centinaia di giochi tramite Xbox Cloud Gaming, inclusi titoli come South of Midnight, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Avowed e altri, tutti parte dell'abbonamento Game Pass Ultimate.

Il visore consente inoltre di mantenere i progressi sincronizzati su ogni dispositivo: si potrà cominciare una partita su Meta Quest 3S Xbox Edition e riprenderla su console o PC senza perdere obiettivi e dati di salvataggio.