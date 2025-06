Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è di nuovo in sconto su AliExpress fino a esaurimento scorte

La console Nintendo Switch 2 con Mario Kart World è nuovamente in sconto su AliExpress a 524 € fino a esaurimento scorte. Con il nostro codice ITSS75 , da inserire al momento dell'acquisto, avete diritto a 75 € di sconto , potendovi accaparrare il bundle a soli 449 € . Vi suggeriamo di approfittarne dato che le scorte vanno a ruba. Se siete interessati, potete trovare l'offerta a questa pagina di AliExpress .

Dettagli sulla promozione di AliExpress

AliExpress è un noto rivenditore che regolarmente propone offerte molto interessanti. Diversi prodotti sono infatti venduti a prezzi molto più bassi del solito e, tra l'altro, questi sono disponibili nei magazzini europei, con la consegna piuttosto rapida.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Inoltre, potrete usufruire di diversi metodi di pagamento: se non volete usare la carta di credito, è possibile utilizzare PayPal o Klarna, nonché rateizzare i pagamenti per un acquisto più agevolato, soprattutto in questi casi.

Ad ogni modo, come vi abbiamo già anticipato, in questo caso otterrete la nuova console Nintendo Switch 2 e il gioco Mario Kart World, così potrete immediatamente divertirvi da soli o in compagnia dei vostri amici. Vi lasciamo intanto alla nostra recensione del gioco.