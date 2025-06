Painkiller ha una data di uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC, svelate edizioni e prezzi

Edizioni e prezzi

Sarà possibile acquistare l'edizione standard di Painkiller in formato digitale al prezzo di 39,99 euro su tutte le piattaforme. Include il pacchetto "Iron Crusade" con skin per i quattro personaggi giocabili (Ink, Void, Sol e Roch) e sei armi: Electrodriver, Stakegun, Shotgun, SMG, Hand Cannon e Rocket Launcher. I preordini delle copie fisiche su console offrono in esclusiva anche il pacchetto "Burnished Pride" con skin dorate aggiuntive per queste sei armi.

L'Edizione Deluxe è invece preordinabile a 49,99 euro. Oltre al già citato pacchetto "Iron Crusade", questa edizione inlcude nel prezzo i tre DLC che verranno pubblicati dopo il lancio, ognuno dei quali comprende sei skin per le armi e quattro per i personaggi giocabili.

Annunciato a marzo, Painkiller è una rivisitazione della serie originale, proponendosi come uno sparatutto in prima persona ad alto tasso d'azione. Nel gioco impersoneremo un'anima condannata alla pena eterna per aver trasgredito le regole del Paradiso. Tuttavia avremo una possibilità di salvezza: verremo nominati Campioni dalla Voce del Creatore e avremo il compito di fermare l'angelo caduto Azazel, che vuole scatenare la sue armate demoniache sulla Terra. Sarà possibile affrontare questa mattanza in solitaria o in compagnia di altri tre giocatori grazie alla modalità multiplayer coopeativa.