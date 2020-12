Pokémon Unite: Tencent è alla ricerca di un consulente esperto di Pokémon

Tencent, che sta sviluppando Pokémon Unite, è alla ricerca di un consulente esperto di Pokémon, uno che conosca cioè a menadito la saga e abbia giocato a tutti i giochi pubblicati finora.

Il profilo del candidato ideale per la posizione ricercata è davvero interessante e dipinge l'immagine di un videogiocatore dedito alla ricerca dei mostriciattoli da anni e anni.

Per essere presi in considerazione bisogna infatti aver finito tutti i giochi dei Pokémon avendo accumulato almeno 900 ore o più di gameplay (come dimostrarle non è chiarissimo, ma non sottilizziamo). Conoscere la storia del franchise Pokémon. Aver un rango di Master Ball. Aver visto almeno cinquecento episodi dell'anime.

Se vi riconoscete nel profilo e avete i giusti requisiti, potete inviare il vostro curriculum a Tencent, scritto rigorosamente in cinese. Volendo ci sono altre diciotto posizioni lavorative aperte relative ai Pokémon, ma sono meno "videoludiche" di questa.

Non è chiaro se il candidato andrà a lavorare a Pokémon Unite o ad altri progetti relativi al franchise (Tencent distribuisce i giochi dei Pokémon in Cina). L'importante è che non porti magliette con disegnato sopra Winnie the Pooh.