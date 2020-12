Devotion torna su GOG dopo due anni dalla censura cinese

Red Candle Games ha annunciato che Devotion tornerà finalmente disponibile. Dal 18 dicembre 2020 sarà acquistabile su GOG, dopo quasi due anni dalla censura cinese dovuta a una controversia nata per un contenuto del gioco.

Il prezzo di Devotion rimarrà 13,99€, come la versione Steam. Di quest'ultima non si sa ancora niente. Non è chiaro nemmeno se tornerà mai (rimane comunque scaricabile dai fortunati che l'acquistarono allora).

Red Candle Games ha anche voluto ringraziare tutti quelli che hanno continuato a supportare il gioco nel corso di tutti questi mesi, facendo sentire la loro voce.

Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Devotion, scritta all'epoca del primo lancio, in cui abbiamo scritto:

Con Devotion, Red Candle ha dimostrato di essere capace di maneggiare temi importanti, senza rinunciare a una forte visionarietà e alla voglia di sperimentare delle nuove soluzioni narrative, a fronte di una produzione non certo milionaria. Breve e intenso, Devotion è un racconto horror drammatico che coinvolge e inquieta dall'inizio alla fine, facendoci percorrere tutto il cammino verso la follia del protagonista con una ricostruzione surreale, quanto spietata e lucida. Ovviamente se siete alla ricerca di un investimento di tempo o di un horror più tradizionale lasciatelo perdere, perché Devotion si finisce in circa tre ore e l'horror è soltanto un pretesto per mettere in scena la sua storia che, pur essendo perfettamente calata nella realtà taiwanese, ha dei risvolti che non esitiamo a definire universali.