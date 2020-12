Amazon offerte di Natale 2020: i migliori sconti sui dispositivi Amazon

Tra le offerte Amazon di Natale ci sono anche i dispositivi della compagnia, con sconti destinati a durare fino al 24 dicembre, allo scoccare della fatidica mezzanotte della vigilia. La promozione include anche tagli di prezzo marcati affiancando prodotti recenti a dispositivi meno recenti che garantiscono un risparmio ancora maggiore.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Inoltre è disponibile a 9,99 euro per 3 mesi, anziche 14,99 euro, Amazon Music HD, allettante per chi è in possesso di dispositivi di riproduzione audio di alta qualità. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per chi invece è un utente Prime l'abbonamento Audible è gratis per 30 giorni e in sconto del 20%.