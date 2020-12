Cyberpunk 2077, troppi dildo nel gioco: CD Projekt RED ne diminuirà la quantità

In Cyberpunk 2077 ci sono troppi dildo, a quanto pare: la Night City disegnata da CD Projekt RED è un luogo di perdizione, certo, ma sembra che troppa gente abbia perso qualcosa per le sue strade.

Mentre il crollo delle azioni ha fatto perdere un miliardo ai fondatori del team polacco, un redattore di Kotaku ha pubblicato un interessante resoconto sulla sua esperienza con il gioco, corredandola di foto che evidenziano l'abbondanza di sex toys lasciati in giro per la mappa.

"Volevamo che Night City fosse piuttosto aperta dal punto di vista sessuale", ha spiegato il quest designer Philipp Weber. "Cose che per gli standard odierni risulterebbero tabù sono invece del tutto normali nella città di Cyberpunk 2077."

Sembra tuttavia che gli sviluppatori abbiano un tantino esagerato, ottenendo l'effetto opposto. "La grande quantità di dildo nel mondo di gioco è dovuta al fatto che spuntano in maniera casuale nel loot, ma durante le prime recensioni erano regolati per comparire un po' troppo spesso."

"Ci occuperemo di modificare questi parametri per fare in modo che i dildo non siano più così frequenti fra gli oggetti che è possibile raccogliere mentre si esplora lo scenario", ha detto Weber, aggiungendo che un recente hotfix dovrebbe aver già sistemato gran parte del problema.