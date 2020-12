Fortnite, PS5 in palio nella Coppa Generazioni: ecco tutti i dettagli

Fortnite mette in palio una PS5, che verrà consegnata al vincitore della Coppa Generazioni, il nuovo evento competitivo organizzato da Epic Games. Ci sarà un unico vincitore per regione.

Appena aggiornato con la modalità a 120 fps su PS5 e Xbox Series X, Fortnite sarà protagonista a partire dal 18 dicembre di un nuovo torneo rigorosamente online. Volete iscrivervi? Ecco come fare.

Fortnite ha stretto un accordo con PlayStation® per darvi la possibilità di vincere una console PlayStation 5, il costume Kuno indaco e il dorso decorativo Kama indaco.

Il 18 dicembre, buttatevi nella mischia contro gli altri giocatori su PS4 e PS5 nella Coppa Generazioni di Fortnite per un'opportunità di vittoria. C'è una sola console PlayStation 5 in palio per ciascuna regione, quindi date il massimo.

La Coppa Generazioni è un torneo in singolo riservato ai giocatori su PlayStation 4 e PlayStation 5. La partecipazione è aperta ai giocatori con qualsiasi livello di abilità. Di seguito sono elencati gli orari italiani dei tornei di ciascuna regione, consultabili anche in gioco nella scheda Competi: