Marvel's Spider-Man: Miles Morales, su Instagram è disponibile un filtro a tema

Su Instagram è disponibile un nuovo filtro ispirato a Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che vi consentirà di scattare dei selfie estremamente motivanti! Vi va di provare?

Accolto da ottimi voti, Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato il protagonista principale del lancio di PS5 e ha saputo entusiasmare già tantissimi utenti, ma a quanto pare non è finita qui per il titolo di Insomniac Games.

L'idea del filtro, nata in collaborazione con Gabriele Rondinone, storico esponente della Community di PlayStation Italia, permetterà ai fan del titolo di raccontare e condividere con gli altri utenti momenti della propria giornata vissuti al grido di Be Greater. Be yourself.

Per poter utilizzare il filtro ti basterà: