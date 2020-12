Resident Evil Village, altre immagini ufficiali mostrano creature bizzarre

Resident Evil Village torna a mostrarsi in una manciata di nuove immagini ufficiali, pubblicate in esclusiva da IGN, che mostrano in particolare delle bizzarre creature con cui avremo a che fare nel gioco, oltre a presentare alcuni scorci delle ambientazioni.

Si tratta solo di tre immagini, ma bastano a far capire come Resident Evil Village si discosti ampiamente dallo stile classico della serie, andando a ricongiungersi un po' con Resident Evil 4 ma prendendo comunque una strada nettamente diversa, più tendente a una sorta di fiaba horror che non a un titolo con influssi sci-fi o legati all'orrore classico con zombie.

Secondo il producer Peter Fabiano, Resident Evil Village dovrebbe rappresentare l'unione dei migliori elementi che hanno reso famosi i capitoli precedenti della serie, ma quanto è visibile anche in queste immagini fa pensare piuttosto a una digressione piuttosto notevole rispetto allo stile tradizionale.

La creatura pelosa armata di martello visibile qui sotto, per esempio, è qualcosa di piuttosto inedito, ma seguendo questo link è possibile vedere anche le altre due immagini: una presenta l'inquietante castello che domina sul villaggio da una prospettiva particolare, che rimanda quasi a Castlevania come stile, mentre l'altra mostra un altro nemico, forse un licantropo o qualcosa del genere.

Per il resto, vi ricordiamo che Resident Evil Village ha subito un clamoroso leak che rivela uscita, cutscene e persino finale, per cui vi raccomandiamo di guardare con attenzione le informazioni sul gioco perché potrebbero nascondere spoiler. Non è questo il caso, comunque, visto che si tratta di immagini ufficiali provenienti da Capcom. Di recente, il gioco è stato classificato in Brasile, peraltro solo nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S facendo pensare che le versioni current gen forse non sono previste.