Resident Evil Village è stato classificato in Brasile dando corpo ai rumor

Resident Evil Village è stato recentemente classificato in Brasile dall'ente preposto. Il gioco, registrato in versione PS5, Xbox Series X/S e PC, è stato, ovviamente, inserito nella categoria 18+ per via della violenza e dei cadaveri che è possibile trovare tra le strade del villaggio. Un simile documento, però, dà maggiore peso ai rumor di oggi, quelli nei quali si sostiene che Resident Evil Village arriverà nei primi mesi del 2021. Ad aprile 2021 per essere precisi.

Le informazioni trapelate tra ieri e oggi sono clamorose: una rivela uscita, cutscene e persino il finale di Resident Evil Village, mentre l'altra il ritorno di un celebre nemico.

Se a distanza di ore arriva anche la documentazione ufficiale registrata da Capcom, allora, si potrebbe pensare che quello che è trapelato finora sia vero. Nel rating si parla di violenza, sangue, smembramenti e ovviamente cadaveri. Nulla di particolarmente stupefacente, in questo caso, così come il rating 18+.

Più interessante il fatto che non ci sia traccia delle versioni Xbox One e PS4: una scelta saggia, viste le polemiche che si rischiano in questi giorni pubblicando versioni non all'altezza delle aspettative. Nel caso siate interessanti, qui vi diciamo cosa vorremmo in Resident Evil Village.