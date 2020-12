Cyberpunk 2077: Opencritic avvisa che il voto non è della versione PS4 e Xbox One

Opercritic, un aggregatore di voti simile a Metacritic, non è molto contento di come CD Projekt RED ha gestito la comunicazione di Cyberpunk 2077. Per questo motivo il sito ha deciso sia di mettere ben in evidenza un avviso che dice chiaramente ai lettori che il voto di Cyberpunk 2077 non si riferisce alla versione PS4 e Xbox One del gioco, ma non solo. Dice anche che il sito e altri outlet sospettano anche che lo sviluppatore abbia intenzionalmente nascosto lo stato delle cose per ottenere questo risultato.

L'eco dei problemi legati alle versioni PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077 non accenna a diminuire. Anzi a partire da oggi Opencritic, il secondo aggregatore di voti più importante al mondo, ha deciso di avere una linea dura nei confronti di Cyberpunk 2077, ma soprattutto il quelli di CD Projekt RED.

Per questo motivo non solo mette in evidenza che il voto medio delle diverse testate (un buon 86%) in realtà non corrisponde alla qualità dell'esperienza su PS4 e Xbox One, ma oltretutto accusa lo sviluppatore polacco di essersi comportato in maniera poco onesta.

"È importante notare che il gioco ha significative disparità nelle prestazioni, nell'esperienza del giocatore e nei voti tra la versione PC, quella su console next-gen, Xbox One e PS4. Il team di OpenCritic e diversi media sospettano che lo sviluppatore, CD Projekt RED, intenzionalmente cercato di nascondere il vero stato del gioco su Xbox One e PS4, chiedendo di pubblicare solo filmati pre-renderizzati del gioco nelle recensioni e non distribuendo copie delle versioni Xbox One e PS4."

Il messaggio verrà tolto nel febbraio del 2021: chissà se basteranno questi mesi di update, comunicati assieme alle scuse ufficiali da CD Projekt RED per cambiare lo stato di fatto del gioco.