Cyberpunk 2077: le prestazioni su PC potrebbero migliorare con una semplice modifica

Alcuni giocatori hanno cominciato ad analizzare il codice PC di Cyberpunk 2077 per scoprirne tutti i segreti e, in questo caso, i limiti. Analizzando un file di gioco, infatti, hanno scoperto che basta modificare due parametri per migliorare notevolmente le prestazioni della versione Steam e GOG.

Come è possibile? Sembra che il gioco non riesca a leggere correttamente il quantitativo corretto di RAM di alcuni computer, sfruttando in questo modo solo una parte delle risorse a disposizione. La versione PC, nonostante sia quella più bella e spettacolare da vedere, non è priva di difetti e, soprattutto sulle GPU Nvidia RTX 20, soffre di inspiegabili cali di prestazioni. Con questo trucco, invece, in alcuni casi si potrebbe aumentare il frame-rate del 50%.

Il fix è stato scoperto da ThePhoenixRoyal. In altre parole si chiedere di entrare all'interno di un file di configurazione del gioco e inserire manualmente i parametri della propria configurazione PC in modo che corrispondano con lo stato di fatto. Nel caso in cui abbiate un po' di dimestichezza con queste cose dovrebbe essere un'operazione piuttosto semplice, ma soprattutto redditizia. In caso contrario basterà attendere che CD Projekt RED inserisca questa correzione nelle prossime patch. Non dovrebbe volerci molto.

Nel caso vogliate provarci bisogna editare il seguente file: "Steam\steamapps\common\Cyberpunk2077\engine\config\memory_pool_budgets.csv". Se si ha il gioco su GOG basta sostituire la directory di Steam con quella del negozio di CD Projekt.

Una volta aperto il file memory_pool_budgets.csv occorre trovare i parametri "PoolCPU" e "PoolGPU" e modificare il quantitativo di RAM e VRAM con un quantitativo più vicino a quello effettivamente a disposizione all'interno del vostro PC. C'è chi dice il 50%, ma potrete sperimentare voi stessi il quantitativo massimo supportato dalla vostra configurazione hardware. Poi occorre salvare e riavviare il gioco.

In questo modo direte a Cyberpunk 2077 di sfruttare un quantitativo superiore di memoria a disposizione nel vostro PC. Una cosa che non andrà a correggere i bug, ma perlomeno a rendere tutto decisamente più fluido. Avete notato dei miglioramenti?