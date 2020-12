GameStopZing, Calendario dell'Avvento: le offerte del 15 dicembre 2020

Torna anche oggi martedì 15 dicembre 2020 GameStopZing mette a disposizione dei suoi utenti tutta una serie di nuovi giochi in sconto. Durante questa giornata del Calendario dell'Avvento di GameStopZing avremo la possibilità di trovare a prezzo ribassato giochi come Resident Evil 3, eFootball PES 2021, ma anche tanti accessori.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStopZing.

Come dicevamo in apertura, le offerte più interessanti sono sicuramente eFootball PES 2021 Season Update a 29,98 euro, Assetto Corsa è in vendita a soli 9.98 euro, Mentre Assetto Corsa Competizione, il suo seguito, è proposto a 24,98 euro.

Particolarmente interessante è la Resident Evil 3 Lenticular Edition per Xbox One e PS4 a 34,98 euro. Si tratta una edizione esclusiva di GameStopZing che contiene due DLC cosmetici esclusivi. Sempre rimanendo in casa Digital Bros, Control costa 19,98 euro.

Nella giornata di oggi ci sono sconti anche sulle maglie da gioco di FIFA 21, sul mouse gaming Trust GXT 108 a 12,98 euro, ma anche su diverse edizioni del Monopoli (si può scegliere tra Fortnite, Stranger Things, Pac-Man, Dragon Ball Super o Rick & Morty) e il Calendario dell'Avvento Funko di Dragon Ball Z.

Trovato qualcosa di vostro gradimento? A questo indirizzo potrete trovare tutte le promozioni.