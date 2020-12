Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, data di uscita e primo gameplay trailer

Cyanide ha pubblicato il primo gameplay trailer di Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, un nuovo action-RPG basato sui combattimenti corpo a corpo. In questo trailer lo sviluppatore francese annuncia anche che il gioco uscirà il prossimo 4 febbraio 2021 per PC, PS4, Xbox One, ma anche PS5 e Xbox Series X/S.

In Werewolf: The Apocalypse - Earthblood interpreteremo Cahal, un lupo mannaro impegnato nella lotta contro la corporazione Endron, un colosso che minaccia il bilanciamento della natura.

Nel mondo di World of Darkness i Werewolf sono dei guerrieri che combattono per difendere la natura contro l'influenza corrosiva di Wyrm, lo spirito della distruzione e del caos. Cahal è un Ahroun, un guerriero della tribù Fianna. È un guerriero feroce e molto protettivo nei confronti della sua famiglia. Ed essere un lupo mannaro gli offre grande potere, non è una maledizione.

Grazie a questa abilità, infatti, Cahal può eseguire uccisioni silenziose con la balestra, avere interazioni sociali o usare i PC quando è in forma umana, per poi trasformarsi e usare tutta la sua forza distruttiva e la sua velocità in forma da lupo mannaro.

Cahal potrà anche trasformarsi in un vero e proprio lupo per sfruttare la sua velocità e silenziosità per passare inosservato. Grazie a queste tre forme il gioco garantirà diversi cambi di ritmo, dato che si andrà dai momenti di esplorazione stealth ai combattimenti brutali e sanguinolenti della forma da lupo mannaro.

Cosa ve ne pare?