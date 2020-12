PlayStation Direct, sta per arrivare in Europa il negozio ufficiale di Sony

Da un annuncio di lavoro pubblicato sul suo sito ufficiale, sembra proprio che Sony sia intenzionata ad aprire il negozio ufficiale PlayStation Direct anche in Europa. Per chi non conoscesse il servizio, si tratta di un vero e proprio portale ecommerce gestito direttamente da Sony grazie al quale poter acquistare direttamente dalla "fonte".

Il sito PlayStation Direct è già attivo da qualche tempo negli USA e consente di comprare giochi scontati, abbonamenti, ma anche i tanto agognati hardware PlayStation, come PS4 e PlayStation 5.

Un esperimento che, evidentemente, ha prodotto i suoi dividendi, tanto che Sony sta cercando un direttore del business D2C per PlayStation Direct Europe. Si tratta di una figura che dovrebbe "replicare il successo ottenuto con il lancio della piattaforma di vendita diretta negli Stati Uniti anche in Europa." Nell'annuncio di lavoro, infatti, emerge che ben il 15% dei ricavi dell'azienda ormai deriva da modelli di business alternativi a quelli classici. Una quota destinata ad espandersi in futuro.

La sede del lavoro sarà a Londra, nel Regno Unito, e il nuovo direttore riferirà direttamente al Vice President di PlayStation Direct a San Francisco.

Una mossa, quella di Sony, che potrebbe portare ad una semplificazione della distribuzione dei suoi giochi e dei suoi accessori, fornendo direttamente un luogo al quale affidarsi per avere sempre i modelli più aggiornati ed evitare qualunque tipo di truffa.

