Fallout 76: Bethesda celebra la crescita del gioco nel 2020

Bethesda ha pubblicato un lunghissimo post sul blog ufficiale di Fallout 76 per illustrare la crescita del gioco durante il 2020, con riepilogate tutte le iniziative intraprese per migliorarlo e fargli perdere la cattiva nomea guadagnata dopo il lancio.

In effetti Fallout 76 ha avuto uno sviluppo notevole, che promette di continuare anche nel 2021, e si è fatto in buona parte perdonare i primi mesi, quelli più problematici. Leggiamo qualche statistica interessante di quanto ha fatto la comunità durante l'anno che sta per chiudersi:

Questo invece è il messaggio che Jeff Gardiner, il capo progetto di Fallout 76, ha voluto condividere con tutti i giocatori:

Ciao a tutti!

Volevo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i fan, vecchi e nuovi, che hanno giocato e stanno giocando a Fallout 76. Il 2020 è stato ovviamente uno degli anni più difficili della storia contemporanea, ma è stato davvero gratificante vedere milioni di voi riunirsi in Appalachia per incontrare i propri amici, per conoscerne di nuovi e per intraprendere avventure insieme, nella sicurezza del mondo virtuale che condividiamo.

E siamo stati sempre con voi, giocando e ascoltando il vostro feedback in tempo reale. Il vostro impegno e il vostro amore per il gioco ci hanno aiutato a far evolvere Fallout 76. E il 2020 ha portato alcune tra le evoluzioni più importanti fino a ora. Siamo felici che così tanti di voi abbiano trovato un posto sicuro con gli amici, qui, in Fallout 76, e vogliamo concederci un momento per riflettere sull'anno che abbiamo trascorso insieme, mentre attendiamo con impazienza un 2021 ancora più strabiliante.

Quest'anno abbiamo pubblicato Wastelanders, Alba d'acciaio e introdotto tante nuove funzionalità, tra cui stagioni, Una Zona Contaminata per tutti (che ha riequilibrato l'intero gioco) e la nostra nuova espansione "Operazioni giornaliere". E una serie di altre cose per tenervi impegnati quest'inverno, come i rifugi per il C.A.M.P. Tutto gratis, e tutto grazie a voi, che continuate a giocare. Grazie al vostro feedback. Grazie alle foto dei vostri fantastici C.A.M.P. e alle storie sui vostri incontri unici, che ci hanno reso una community capace di condividere, costruire e far crescere questo gioco insieme.

Grazie a questi nuovi contenuti gratuiti e al vostro lavoro per creare una community positiva e solidale, abbiamo assistito a un clamoroso aumento di giocatori nel 2020, sia nuovi sia ex veterani. Ci auguriamo che tutti voi, indipendentemente dal tempo di gioco, abbiate stretto nuove amicizie e vi siate divertiti a esplorare tutti i segreti dell'Appalachia.

Niente di questo sarebbe stato possibile senza l'incredibile team di Bethesda Game Studios. E neppure senza il sostegno incondizionato dei nostri amici di Bethesda Softworks e ZeniMax. Speriamo di poter uscire presto dai nostri "Vault casalinghi".

Jeff Gardiner, capo progetto di Fallout 76

Per altri dettagli vi rimandiamo al post ufficiale.