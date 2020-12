Cyberpunk 2077: la versione Xbox sarà rimossa? CD Projekt RED risponde

Oggi, come vi abbiamo segnalato, Sony PlayStation e CD Projekt RED hanno deciso di togliere Cyberpunk 2077 dal PlayStation Store, impedendo così a chiunque di acquistarlo. Ora, la domanda è se Microsoft abbia intenzione di fare lo stesso con la versione Xbox One e Xbox Series X del gioco. Una prima risposta arriva da CD Projekt RED.

Precisamente, Adam Kicinski, chief executive di CD Projekt, ha affermato: "Non siamo in discussione con Microsoft su questo argomento, per ora". La dichiarazione è stata rilasciata a Reuters. Si tratta di una piccola conferma ma è chiaro che la situazione potrebbe evolversi in qualsiasi momento e Microsoft, seguendo l'esempio di Sony PlayStation, potrebbe procedere con la rimozione.

In questo momento, CD Projekt RED e Sony stanno offrendo un rimborso speciale (ovvero non soggetto alle normali regole della piattaforma PlayStation) per tutte le versioni digitali di Cyberpunk 2077. La rimozione dallo store ha però dato il colpo di grazia alla compagnia che ha perso questa mattina quasi il 20% alla borsa di Varsavia.

Per ora, non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni e capire in che modo si evolverà la situazione. CD Projekt RED, ovviamente, ha già promesso correzioni ai bug e patch per migliorare le prestazioni delle versioni console old-gen, in particolar modo. Questo, sicuramente, avrà un impatto anche sull'arrivo delle altre novità promesse per il gioco, come l'upgrade tecnico per next-gen, i DLC e la modalità multigiocatore.

Se avete necessità di richiedere un rimborso per le versioni PS4 e PS5, potete trovare le informazioni qui.