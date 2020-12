Death Stranding bombardato di recensioni negative per il crossover con Cyberpunk 2077

Anche Death Stranding sta subendo gli effetti del problematico lancio di Cyberpunk 2077 su console old gen: molti utenti lo stanno bombardando di recensioni negative su Metacritic per via del crossover con il gioco di CD Projekt Red. Stiamo ovviamente parlando della versione PC, dato che su PS4 il crossover non c'è stato.

La media voto degli utenti è quindi scesa a un misero 3,2. Naturalmente vale poco o nulla in termini commerciali, visto che parliamo di un titolo disponibile già da mesi, ma è comunque la dimostrazione di come molti abusino degli strumenti dati al pubblico per esprimere la sua opinione, trasformandoli in mezzi di sfogo o in armi per condurre guerre senza senso.

Immaginiamo infatti che i voti negativi siano stati dati soprattutto dagli utenti Xbox One e PS4, visto che la versione PC di Cyberpunk 2077 è in condizioni relativamente buone, a parte per qualche per qualche bug. A dimostrare quanto affermiamo il fatto che su Steam, dove si trova il nocciolo duro dei giocatori PC, Death Stranding continua ad avere recensioni estremamente positive (le più recenti), con anche Cyberpunk 2077 che ha dei giudizi per lo più positivi (da più di 215.000 recensioni).