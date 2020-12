TechTonik: Pierpaolo Greco torna alle 16 per parlare di Snapdragon 888 su Twitch

Come ogni martedì alle 16 torna su Twitch il Techtonik. Si tratta della nostra rubrica dedicata alla tecnologia a 360°: questa settimana Pierpaolo Greco parlerà dello Snapdragon 888, il processore che batterà nel cuore di tutti i telefoni di fascia alta del prossimo anno.

L'appuntamento è quindi alle 16, ovviamente sul canale Twitch di Multiplayer.it. Pierpaolo Greco parlerà dei primi benchmark emersi in rete, oltre che proverà a fare chiarezze su tutti i rumor e le informazioni emerse in queste settimane. Si tratta di un argomento piuttosto caldo, visto che lo Snapdragon 888 sarà molto probabilmente il nuovo standard per il gaming mobile, ma non solo, del prossimo anno: meglio conoscerlo bene.

Oltre alla lunga chiacchierata sul nuovo processore di Qualcomm, ci sarà spazio per le vostre domande. Potrete cominciare a postarle nei commenti sotto questa news, ma Pierpaolo risponderà in maniera attiva anche a tutti quelli che interverranno su Twitch durante la puntata, utilizzando la chat del canale.

Per il resto, ricordiamo che l'appuntamento con il TechTonik è stato spostato di martedì, ovviamente sul canale Twitch di Multiplayer.it.

Inoltre vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.

Non mancate!