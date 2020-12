Among Us funziona anche su Nintendo Wii, ecco come è possibile

Among Us è il grande successo del 2020, pur essendo stato rilasciato nel 2018, e dopo aver dominato le classifiche PC e mobile, è giunto anche su Nintendo Switch. Nel 2021, inoltre, arriverà anche su Xbox One e Xbox Series X|S direttamente su Game Pass. Ora, però, scopriamo che un giocatore ha trovato un modo per far funzionare Among Us anche su Nintendo Wii.

In realtà, Among Us non viene eseguito direttamente da Nintendo Wii, ma viene semplicemente riprodotto in streaming. Il giocatore che ha realizzato questo prova spiega di aver connesso allo stesso router sia il PC che Nintendo Wii e, tramite WiiVNC e TightVNC Server ha seguito lo stream di Among Us dal computer alla console.

Il risultato finale, inoltre, non è di qualità, in quanto il passaggio dei dati è estremamente lento. Non è possibile giocare in questo formato: si tratta più che altro di un test che dimostra che è effettivamente possibile eseguire Among Us usando Nintendo Wii come output e il Wii Remote come controller.

Potete vedere il risultato voi stessi qui sotto, nel video condiviso su Reddit. Infine, vi segnaliamo che oltre, con mezzo miliardo di giocatori in un mese, Among Us è il più giocato di sempre.