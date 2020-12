Fortnite thasup Box Fight è il torneo di tha Supreme con Machete Gaming e Me Next

tha Supreme, in collaborazione con Machete Gaming e Me Next, ha presentato il Fortnite thasup Box Fight. Si tratta di un esclusivo torneo ad inviti da 15mila euro prodotto da Spazio Lenovo nel quale 16 top player si sfideranno nel celebre Battle Royale di Epic Games. Alla conduzione ci saranno Hell Raton, reduce dall'esperienza da giudice a X Factor, e Piazz. Le prime battaglie inizieranno alle h 14.00 di oggi.

Le squadre saranno formate da Piz, Riki, Heatzy, Pityth, Zid, Efesto, Andre, Young Miles da una parte e Loryyy, Snagged, Bellix, Ayranbaffo, Kygozz, Jamz, Rekins, Machete Moonstar dall'altra. A chi non li conoscesse possiamo dire che si tratta di alcuni dei migliori giocatori provenienti dai team più performanti e titolati in assoluto del panorama esport nazionale. Sono pro player che provengono dai Qlash o dagli Exeed, ovvero due tra le organizzazioni esport più strutturate del nostro paese.

Questi pro player sono stati selezionati per l'occasione da Machete Gaming per partecipare al primo "thasup Box Fight", l'esclusivo torneo a inviti di Fortnite ideato da tha Supreme, in collaborazione con Machete Gaming e Me Next, e prodotto da Spazio Lenovo, il concept store di Lenovo in Corso Matteotti 10 a Milano.

Dopo aver vinto X Factor in qualità di giudice, Hell Raton è pronto a condurre, in compagnia di Piazz, uno show unico fatto da gaming e musica. Durante l'opening show, infatti, tha Supreme "dropperà" un beat inedito su Fortnite. Per tutti i fan, quindi, l'appuntamento è in diretta Twitch oggi, 22 dicembre, dalle h 14.00 su Machete Tv. Oltre a ThaSupreme, ci saranno anche Slait, Young Miles e tanti altri.

Oltre alla musica, si giocherà un torneo esport senza precedenti, a cominciare dal montepremi di 15mila euro. Si tratta del record per un torneo italiano di Fortnite. Ed è per questo che i match tra i 16 pro-player saranno davvero avvincenti, senza esclusione di colpi. Il "thasup Box Fight", infatti, è un torneo su invito a eliminazione diretta.