Cyberpunk 2077: la patch 1.05 migliora il gioco su PS4 e Xbox One in maniera netta

Il canale YouTube di ElAnalistaDeBits ha pubblicato un'estensiva analisi tecnica della patch 1.05 di Cyberpunk 2077. Da quanto emerge dal video sembra che il tanto atteso aggiornamento pubblicato da CD Projekt RED abbia migliorato in maniera netta il gioco su Xbox One, ma anche su PS4. E, di conseguenza, anche le prestazioni sulle mid-gen, come PS4 Pro e Xbox One X, sono aumentate. Inspiegabilmente le prestazioni su PlayStation 5 e Xbox Series X/S non sembrano essere migliorate.

Il video pubblicato in cima alla news mostra il confronto sulle diverse piattaforme PlayStation, quello in coda su Xbox. Da entrambi i confronti emerge come CD Projekt RED sia riuscita a migliorare la situazione sulle console di base. Si tratta sempre di una situazione non ottimale, ma in diverse scene su Xbox One il gioco raddoppia il frame rate.

Per esempio, nella scena dell'inseguimento in auto che introduce il percorso 'Nomad', su Xbox One X si ottiene un frame rate piuttosto stabile a 30fps, quando prima della patch la media era di 15 fotogrammi al secondo. Su Xbox One base la stessa scena girava a 11-12fps ed era ingestibile. Adesso che è stabilmente sopra i 20 fotogrammi al secondo è perlomeno giocabile.

A questa maggiore fluidità va aggiunto un miglioramento nella gestione della risoluzione dinamica di Cyberpunk 2077. La patch 1.05 , infatti, consente al gioco di girare su Xbox One tra i 720p e i 900p. Xbox One X, invece, fa anche meglio, dato che va tra i 1224p e i 1368p. Per ottenere questi risultati gli sviluppatori hanno dovuto abbassare la qualità delle luci, delle ombre ed avvicinare la linea dell'orizzonte.

Sfortunatamente su PlayStation non si hanno gli stessi risultati eclatanti, ma sono comunque visibili dei miglioramenti. L'aggiornamento 1.05 di Cyberpunk 2077, infatti, incrementa la fluidità, le texture e la risoluzione su PlayStation 4 base e PS4 Pro, rendendo il gioco decisamente migliore, nonostante una stabilità ancora sotto la media. Per ottenere questi risultati il team ha dovuto diminuito la qualità delle luci sulla console di Sony, mentre la qualità delle ombre è rimasta bassa.

Inspiegabilmente la versione PS5 e Xbox Series X/S non sembrano essere migliorate da questa patch e girano in maniera pressoché uguale a come facevano con la patch 1.04.

Cosa ve ne pare di questo ultimo aggiornamento?