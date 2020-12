Disney+, gennaio 2021: film e serie in arrivo, ecco tutte le uscite

Disney+ vedrà l'arrivo a gennaio 2021 di nuovi film e serie, fra cui l'attesa WandaVision ma non solo: la piattaforma streaming comincia finalmente a proporre i contenuti promessi.

Fra le uscite del prossimo mese troviamo infatti anche il film d'animazione Onward - Oltre la Magia, Le Cronache di Narnia: Il Viaggio del Veliero e Marvel Studios: Legends, in attesa di show come Falcon and the Winter Soldier e Loki.

Disney+, le uscite di gennaio 2021

Film e serie televisive