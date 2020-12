Cyberpunk 2077 diventa un gioco PlayStation One, ovviamente pieno di glitch

Adesso che sappiamo cosa aspettarci da Cyberpunk 2077 e abbiamo sbollito in po' di delusione, possiamo consolarci con un po' di meme che prendono in giro la produzione di CD Projekt RED e tutti i suoi problemi. Una delle creazioni più divertenti è sicuramente il video Cyberpunk 2077 nel quale l'utente di Reddit alunbjork ha voluto reimmaginare Cyberpunk 2077 come un gioco per PlayStation One. Il risultato è esilarante, così come è tutto forme squadrate e glitch.

Si tratta anche di una delle critiche più feroci ed argute allo stato nel quale CD Projekt RED ha pubblicato il gioco, con texture scialbe, glitch in ogni dove e pochissime persone in giro per Night City. C'è persino un'apparizione di Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand. Diciamo solo che l'attore di Matrix ha avuto rappresentazioni migliori. E non ce lo ricordavamo con un collo così lungo.

Si tratta comunque di un buon modo per stemperare la tensione nei confronti di un gioco che ha sicuramente deluso, ma che sicuramente non si meritava gli attacchi di odio e rabbia che ha subito in queste settimane. Soprattutto adesso che la patch 1.05 sembra migliorare nettamente le prestazioni di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One. Che rimangono sempre versioni problematiche, ma perlomeno girano già molto meglio rispetto al giorno di lancio.

Vi sarebbe piaciuto un Cyberpunk 2077 ai tempi della prima PlayStation?