Cyberpunk 2077: versione PS4 di nuovo disponibile su PS Store, il prezzo cala

CD Projekt RED ha finalmente pubblicato la versione PS4 di Cyberpunk 2077 su PlayStation Store. Il gioco sci-fi era stato tolto dal negozio digitale di Sony in seguito ai problemi tecnici del gioco in versione console. Con l'arrivo di nuovi update, però, pare che la compagnia giapponese abbia deciso di reinserire il gioco. Inoltre, possiamo vedere che il prezzo base del gioco è stato calato a 49.99 euro: su Microsoft Store, il gioco è ancora in vendita a 69.99 euro.

CD Projekt RED, in una comunicazione ufficiale, segnala che "oltre al fatto che il gioco è di nuovo disponibile su PlayStation 4, tutti coloro che hanno acquistato il gioco possono anche giocarci su PS5 tramite retrocompatibilità. Inoltre, un upgrade gratuito del gioco per PlayStation 5 è in arrivo nella seconda metà del 2021 e sarà disponibile per tutti i giocatori della versione PS4 di Cyberpunk 2077, sia digitale che su disco. Questo upgrade permetterà al titolo di sfruttare tutti i vantaggi del potente hardware della nuova console."

Cyberpunk 2077

Anche se Cyberpunk 2077 è di nuovo disponibile non bisogna dimenticare che vi sono alcuni problemi. Anche CD Projekt RED, nella sua comunicazione ufficiale, afferma che "gli utenti potrebbero continuare a riscontrare problemi di performance con l'edizione PS4 nel mentre CD Projekt RED lavora per migliorare la stabilità su tutte le piattaforme. Giocare su PS4 Pro e PS5 darà accesso alla migliore esperienza Cyberpunk 2077 su PlayStation.

In altre parole, se siete su PS4 è ancora sconsigliato l'acquisto, anche se il prezzo base è stato calato. Se invece siete su PS4 Pro o su PS5 (o se comunque volete giocare su PS4), sappiate che Cyberpunk 2077 è in offerta per l'Amazon Prime Day 2021.