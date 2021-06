Halo Infinite: Big Team Battle supporta più giocatori che in passato, 343 svela il numero

Halo Infinite proporrà modalità di gioco di categoria Big Team Battle, che includeranno un maggior numero di giocatori rispetto al passato. 343 Industries ha infatti svelato che con il nuovo gioco sarà possibile creare match da 12 vs 12, ovvero otto in più rispetto ai vecchi 8 vs 8.

Si tratta di una modifica importante per Halo Infinite, perché significa che le modalità Big Team Battle saranno ideate attorno a un gameplay più dinamico e caotico, visto il superiore numero di giocatori presenti nella mappa. Ovviamente non mancheranno le modalità Arena che si focalizzeranno su battaglie da 8 giocatori (4 vs 4 o tutti contro tutti che siano).

Le modalità Big Team Battle di Halo Infinite includeranno anche nuovi modi per ottenere armi e veicoli. Al pari dei precedenti giochi di Halo, tutti i giocatori partiranno con lo stesso equipaggiamento e dovranno trovare nuove armi nella mappa. Un nuovo elemento è però il fatto che le armi saranno rifornite all'interno della mappa grazie a dei pod. I veicoli saranno aggiunti alla mappa con una comunicazione, così che i giocatori ne siano informati.

Halo Infinite

Ricordiamo infine che il multigiocatore di Halo Infinite sarà un free to play, giocabile in modo separato dalla campagna single player a pagamento. Il gioco supporterà i 120 FPS su Xbox Series X|S e sui PC di alto livello. Lo sparatutto sarà rilasciato anche su Xbox One e arriverà su Game Pass sin dal D1.

Se vi interessa vedere quanto sia migliorato Halo Infinite rispetto allo scorso anno, ecco le armi confrontate con la demo 2020, la differenza è notevole.