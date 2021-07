New World, il provato della closed beta dell’MMORPG di Amazon

Quanta fatica dietro a New World. Diversi anni dall'annuncio, grandi aspettative e ambizioni e un pedigree per la divisione videogiochi di Amazon non certamente esaltante. Un titolo cancellato, un altro uscito in condizioni disastrose e chiuso in una manciata di giorni e poi il terzo, il più "grosso" e interessante, rimandato un numero imprecisato di volte.

Requiescat in “Aeternum”

New World è senza ombra di dubbio un MMO, e in quanto tale deve sottostare a tutta una serie di elementi fondamentali per dare continuità all'accesso dei giocatori, così come generare quella sorta di assuefazione che è alla base del buon sostentamento di un progetto.

Capita spesso che questa necessità in termini ludici non consenta al team di costruire una narrazione sensata, approfondita, lasciando da parte cutscene e regia per riempire il percorso del giocatori di dialoghi e documenti di lore. New World non fa eccezione in questo senso, lanciando in faccia al giocatore una miriade di NPC con i propri personali scopi e i rispettivi demoni, impreziosendo il tutto con una quantità di documenti spropositata. A sorprendere davvero è che tutto sia non solo localizzato nel nostro idioma, ma addirittura completamente doppiato con discreta qualità, lanciando automaticamente New World in una posizione di primato non indifferente per il genere e per il conseguente appeal nel confronti dei giocatori italiani. Ritrovarsi catapultati ad Aeternum, il vastissimo territorio dove si articola il nostro viaggio è quindi più semplice che mai, abbattendo una grossa quantità di barriere.

New World: una lore interessante per una terra altrettanto straordinaria

Dopo un fin troppo poco strutturato editor, che non sappiamo se verrà impreziosito o meno per la release finale, facciamo la conoscenza di un'isola tanto splendida quanto pericolosa. Su Aeternum la morte non esiste, ma la sofferenza può essere ben peggiore della morte stessa e questo lo sanno bene gli smarriti abitanti di questa terra maledetta.

Bastano poche ore per ritrovarsi invischiati in una lotta al potere contesa tra tre diverse fazioni: i Predoni, l'Unione e il Patto. Starà a noi scegliere a chi affiliarci e portare avanti la conquista in nome di uno stendardo quasi appena conosciuto. Non mancherà la possibilità di cambiare bandiera nelle corse delle guerre stesse, ma con dei limiti specifici.

Non sappiamo ancora bene dove vorrà andare a parare la "narrazione" di New World. Rimaniamo però curiosi di conoscere gli aspetti più remoti e le minacce peggiori di Aeternum, che sprigiona un notevole carisma.