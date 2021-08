Black Myth Wukong: il trailer gameplay in Unreal Engine 5 è graficamente bellissimo

Come era stato annunciato, Game Science - studio di sviluppo cinese - ha pubblicato questa mattina un nuovo trailer gameplay di Black Myth Wukong che mostra il gioco in versione Unreal Engine 5. Graficamente il titolo è veramente bellissimo e ci permette di vedere tante scene di azione.

Il trailer gameplay di Black Myth Wukong si apre con una panoramica cinematografica dell'ambientazione, mostrano il grande livello di cura riposto dagli sviluppatori in ogni oggetto. Per quanto riguarda l'azione nuda e cruda, il nostro personaggio dispone di un bastone con il quale combatte. Si tratta di un gioco d'azione con elementi GDR e potremo quindi eseguire combo e attacchi speciali, esplorare e potenziare il nostro personaggio.

Black Myth Wukong ci mostra una nuova sezione in una zona montana e innevata. Lo vediamo scontrarsi contro diverse creature e anche un boss che propone vari tipi di attacchi. Interessante il fatto che il boss, subita una certa quantità di danni, si inginocchia per chiederci pietà per poi attaccarci a tradimento quando smettiamo di agire.

Il nostro protagonista è in grado di attivare varie abilità, tra le quali è compreso un cerchio di fuoco sul terreno che sembra proteggere dai colpi nemici. Dovrebbe trattarsi di una "mossa" presa direttamente in prestito da Viaggio in Occidente, fonte di ispirazione per Black Myth Wukong. Possiamo anche vedere che sarà disponibile una fiaschetta per recuperare vita.

Vi ricordiamo che potete vedere il vecchio trailer: è spettacolare e saluta il capodanno lunare.