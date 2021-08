Halo Infinite: data di uscita vicina, campagna co-op e Forgia arriveranno dopo

La data di uscita di Halo Infinite verrà annunciata a breve, ma la campagna co-op e la modalità Forgia non saranno presenti al lancio, bensì arriveranno in un secondo momento, ha dichiarato 343 Industries.

Sono alcune delle informazioni rivelate dagli sviluppatori nel nuovo video diario dedicato ai progressi di Halo Infinite dopo il successo della beta tecnica, che ha consentito di individuare problematiche che sono già in via di risoluzione.

Stando agli autori, è già stata stabilita una roadmap con i contenuti che verranno aggiunti all'esperienza dopo il lancio, ed è proprio in tale frangente che si collocano la già citata campagna cooperativa e la modalità Forgia.

Pare infatti che la prima farà il proprio esordio nel corso della Stagione 2 di Halo Infinite, dunque circa tre mesi dopo l'uscita del gioco, mentre la Forgia arriverà durante la Stagione 3, ergo a qualcosa come sei mesi di distanza.

Per il momento gli utenti non hanno preso benissimo questi annunci, aspettandosi la disponibilità di tali contenuti fin dal day one, ma bisogna considerare che Microsoft vuole supportare la piattaforma di Halo Infinite a lungo ed è dunque del tutto normale una pianificazione di questo tipo.