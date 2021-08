Splitgate sarà presente a Opening Night Live con trailer e novità

Anche Splitgate sarà presente alla Opening Night Live della Gamescom 2021, con un nuovo trailer e alcune importanti novità, stando all'annuncio di Geoff Keighley.

Dopo aver ufficializzato la presenza del reboot di Saints Row e di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, Keighley ha dunque aggiunto un ulteriore titolo alla line-up del suo show, che potremo seguire il 25 agosto a partire dalle 20.00.

Nello specifico, Splitgate ha appena celebrato i 10 milioni di download con un'estensione dell'open beta ed è dunque uno dei giochi del momento.

Cosa possiamo aspettarci dalla sua partecipazione alla Openng Night Live? Magari l'annuncio di nuovi contenuti in arrivo sempre all'interno della beta, oppure magari un periodo di uscita, che avrebbe decisamente senso su di un palcoscenico del genere.

Sviluppato da 1047 Games, Splitgate è uno sparatutto a base multiplayer disponibile in formato free-to-play che introduce la meccanica dei portali per elevare l'esperienza competitiva in un mix fra Halo e Portal.